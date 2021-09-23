В ООН озвучили замечания к украинскому законопроекту о переходном периоде

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Управление Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций обеспокоено тем, что законопроект № 5844 “О государственной политике переходного периода”, в том числе, построенный вокруг определения правосудия переходного периода, не соответствует международным стандартам и не обеспечивает подход, ориентированный на защиту жертв. Об этом говорится в новом докладе УВКПЧ, передает УНН.

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“УВКПЧ отмечает разработку Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины проекта рамочного закона „Об основах государственной политики переходного периода“ касательно деоккупации и реинтеграции территорий, контролируемых вооруженными группами, и Крыма. УВКПЧ обеспокоено тем, что законопроект, среди прочего, построен вокруг определения правосудия переходного периода, не соответствующего международным стандартам и не обеспечивает подход, ориентированный на защиту жертв”, — говорится в докладе.

Детали

УВКПЧ также отметил, что Рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы подала на утверждение Президенту Украины проект Концепции государственной политики по вопросам защиты и восстановления прав человека и основных свобод в условиях вооруженного конфликта на территории Украины и преодоления его последствий, в которой очерчена стратегия правосудия переходного периода для страны.

“Чтобы избежать дублирования следует рассмотреть возможность разработки на основании широких консультаций, единой согласованной и последовательной стратегии правосудия переходного периода с последующим принятием по результатам этих консультаций решение о конкретном механизме правосудия переходного периода, который будет внедрен в Украине. Впоследствии эту стратегию можно было бы при необходимости дополнить конкретными изменениями в действующее законодательство”, — отмечают в Управлении.

Напомним

На сайте Верховной Рады Украины в августе появился текст законопроекта № 5844 о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя. УНН собрал для вас основные положения правительственного законопроекта.



Стоит добавить, как стало известно накануне, Украина также ожидает вывод Венецианской комиссии относительно упомянутого законопроекта 15 октября.