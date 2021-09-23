ВР решила рассматривать законопроект о деолигархизации по сокращенной процедуре

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Народные депутаты одобрили рассмотрение законопроекта об олигархах по специальной процедуре (по сокращенной процедуре), сообщает УНН.

Детали

217 народных депутатов поддержали сокращенную процедуру рассмотрения в сессионном зале законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Такого количества голосов достаточно для принятия процедурного решения.

Сокращенная процедура предполагает, что в сессионном зале не будут заслушивать отклоненные главным комитетом предложения народных депутатов. На такой процедуре настаивала фракция "Слуги народа", мотивируя решение нежеланием несколько часов заслушивать "поправочный спам", что парализует работу парламента.

Представители фракций настаивали на рассмотрении законопроекта по процедуре, согласно которой народные депутаты имеют право настаивать на рассмотрении их поправок. Они также настаивали на выполнении договоренностей, достигнутых во время совещания.

Представитель фракции "Батькищины" Сергей Соболев заявил, что полуторачасовые переговоры привели к тому, что количество поправок сократилась втрое. И нардепы настаивают лишь на принципиальных поправках. Однако, фракция "Слуга народа" решила внести на рассмотрение вопрос сокращения рассмотрения.

Противники законопроекта заявляют, что он нарушает 8 статей Конституции.

Кроме того, перед сокращением процедуры было проголосовано о применении процедуры ad hoc при рассмотрении законопроекта № 5599 и сокращении срока предоставления народным депутатам законопроекта ко второму чтению наполовину. 253 голосами это предложение было поддержано.

Дополнение

В понедельник на заседании Согласительного совета депутаты проголосовали за вопрос включения в повестку дня законопроектов № 5599 по олигархам и № 5600 о наполнении бюджета, или "ресурсный". Оба законопроекта уже прошли профильные комитеты перед вторым чтением. Их поставили на рассмотрение в зале ВР в четверг, 23 сентября. Однако, "ресурсный" законопроект могут сегодня и не рассмотреть.

В то же время, стало известно, что "слуги народа" предлагают применение новой "спецпроцедуры" по рассмотрению поправок к законопроектам №№ 5599 и 5600. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк объяснил ее так: в зале якобы не будет возможности у депутатов поднять свои отклоненные поправки.