Блокирование трибуны и попытка отстранения Стефанчука: что происходит в ВР

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сразу после принятия решения о рассмотрении законопроекта о деолигархизации по сокращенной процедуре представители оппозиционных фракций заблокировали трибуну, передает корреспондент УНН.

Детали

После блокирования трибуны к президиуму поступило предложение об отстранении от председательства на заседании первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчук (председательствует, пока спикер парламента Дмитрий Разумков находится на самоизоляции из-за коронавируса). Ему вменяют нарушение процедуры голосования - то есть, сокращение процедуры рассмотрения в зале и отказ от рассмотрения части поправок, поданных нардепами.

Однако во время озвучки этого предложения возникла странная ситуация: к Стефанчуку поступило предложение, подписанное представителями фракций "ЕС" и "Голос". Однако, представители "Голоса" сразу же заявили, что такого предложения не подавали и никого на это не уполномочивали. Позже все же предложение отстранения Стефанчука поставили на рассмотрение из-за того, что его поддержали представители фракции "Батькивщина".

После обсуждения нардепы проголосовали вопрос отстранения Стефанчука. Решение не нашло поддержки - "за" проголосовал 61 депутат.

Что произошло ранее

Народные депутаты одобрили рассмотрение законопроекта об олигархах по специальной процедуре (по сокращенной процедуре).

217 народных депутатов поддержали сокращенную процедуру рассмотрения в сессионном зале законопроекта о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). Такого количества голосов достаточно для принятия процедурного решения.

Сокращенная процедура предполагает, что в сессионном зале не будут заслушивать отклоненные главным комитетом предложения народных депутатов. На такой процедуре настаивала фракция "Слуги народа", мотивируя решение нежеланием несколько часов заслушивать "поправочный спам", что парализует работу парламента.

Представители фракций настаивали на рассмотрении законопроекта по процедуре, согласно которой народные депутаты имеют право настаивать на рассмотрении их поправок. Они также настаивали на выполнении договоренностей, достигнутых во время совещания.

Представитель фракции "Батькищины" Сергей Соболев заявил, что полуторачасовые переговоры привели к тому, что количество поправок сократилась втрое. И нардепы настаивают лишь на принципиальных поправках. Однако, фракция "Слуга народа" решила внести на рассмотрение вопрос сокращения рассмотрения.

Противники законопроекта заявляют, что он нарушает 8 статей Конституции.

Кроме того, перед сокращением процедуры было проголосовано о применении процедуры ad hoc при рассмотрении законопроекта № 5599 и сокращении срока предоставления народным депутатам законопроекта ко второму чтению наполовину. 253 голосами это предложение было поддержано.