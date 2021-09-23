Кремль заявил, что Путин и Зеленский встретятся тогда, "когда будет ясно, о чем им говорить"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Встреча президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится, когда станет понятна повестка их переговоров. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, когда Путин будет готов встретиться с Зеленским, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Цитата

“Безусловно, два президента встретятся, когда они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся”, — сказал представитель Кремля.

Детали

Песков при этом не стал комментировать речь президента Украины на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, в которой украинский лидер в том числе цитировал президента РФ. “Мы пока не имели возможности дословно ознакомиться с выступлением господина Зеленского”, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее

13 сентября Кремль заявил, что “встреча Путина и Зеленского невозможна, если Украина планирует обсуждать Крым”.

Зеленский заявил, что у него не хватает времени думать о Путине. Его интересует встреча с ним.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обеих стран Владимира Зеленского и Владимира Путина началась.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Однако, уже в июле представитель Путина Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.

А накануне в Кремле заявили, что встреча упирается в тему оккупированного Россией Крыма. В частности, представитель Путина заявил, что встреча Зеленского с Путиным вряд ли состоится в этом году.

Еще в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.