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Спонсором атаки на "Голос" был Офис Президента, сегодня это доказано, - Рудик

Спонсором атаки на "Голос" был Офис Президента, сегодня это доказано, - Рудик

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Сегодня при рассмотрении так называемого закона об олигархах три оппозиционные фракции — ЕС, “Батькивщина” и “Голос” — требовали отстранения председателя на время болезни Разумкова вице-спикера Стефанчук.

Детали

По словам Киры Рудик, Стефанчук заблокировал рассмотрение поправок в закон от оппозиции и предпринял попытку разрушать права оппозиции.

Кроме фракции “Слуга народа”, против отстранения Стефанчука голосовала так называемая группа “Справедливость” в составе Александры Устиновой, Андрея Шараскина, Романа Лозинского, Юлии Клименко, Соломии Бобровской, Ярослава Юрчишина, Владимира Цабаля, Ольги Стефанишиной, Галины Васильченко и Натальи Пипы.

“Как мы и говорили, теперь известно, кто является спонсором атаки на „Голос“. Это Офис Президента, купил депутатов — раскольников”, — заявила лидер “Голоса” Кира Рудык.

Напомним, ранее депутата “Голоса” Наталья Пипа и Галина Васильченко получили финансирование на свои округа от Офиса Президента.

Источник: УНН
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