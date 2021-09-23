Не привиты вакцинами, которые признаны в Европе: российская делегация будет участвовать в сессии ПАСЕ онлайн

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ онлайн, поскольку им запретили свободно передвигаться по Страсбургу - только из отеля в здание ПАСЕ, потому что они не привиты признанными в Европе вакцинами. Об этом в своем Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

В частности, Гончаренко отметил, что повторяется ситуация с летней сессией ПАСЕ, когда российская делегация тоже не приехала из-за условий при приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях Ассамблеи.

"Потеря возможности прогуляться по Страсбургу настолько ранила путинских чинуш, что глава "Госдумы" Володин уже разразился заявлением о необходимости покинуть ПАСЕ. Ну, не работать же они туда приезжают, на самом деле", - заявил он.

Напомним

На сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поступил запрос на проведение дебатов относительно политического преследования коренных народов во временно оккупированном Крыму со стороны России.

Также, в частности на сессии ПАСЕ планируют обсудить доклады, касающиеся действий Совета Европы по закреплению права на здоровую окружающую среду и борьбе с изменением климата.

Сессия пройдет в Страсбурге с 27 по 30 сентября.