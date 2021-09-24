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В Раде нашли правовую коллизию в законе об олигархах: хотят переголосовывать

В Раде нашли правовую коллизию в законе об олигархах: хотят переголосовывать

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Верховная Рада должна переголосовать законопроект об олигархах № 5599, принятый народными депутатами накануне. Соответствующее обращение от оборонного комитета Рады обнародовал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк утром в пятницу, передает УНН.

Цитата:

"Закон об олигархах 5599 будут переголосовывать. Теперь нужно еще одно голосование в Раде (по ст. 131), чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут", - прокомментировал Железняк в Telegram-канале.

Детали

По его словам, проблема в том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

"Соответственно теперь хотят снова переголосовать статью 5 закона. Статья о том, как олигарх признается олигархом", - отметил он.

Добавим

В то же время одна из спорных поправок - авторства председателя ВР Дмитрия Разумкова. Он уже даже поблагодарил ВР и комитет за поддержку его правки по номеру 398.

"Спасибо и комитету, и Верховной Раде Украины, которая поддержала мою с коллегами правку по номеру 398! Теперь НАПК по обращению специальной комиссии будет вносить лицо в реестр олигархов!" - написал Разумков на своей странице в Facebook.

Что было ранее

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

Справка

Статья 131 Регламента ВР предусматривает, что в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями председатель Верховной Рады Украины может внести на рассмотрение Верховной Рады предложение по устранению таких неточностей или несогласованностей.

Источник: УНН
Теги: ВР, олигархи, законопроект
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