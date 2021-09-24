Поддержка ЕС борьбы с крупной коррупцией в Украине неэффективна - аудит

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией является малоэффективной. Так, в частности, считают аудиторы Европейской счетной палаты, пишет УНН со ссылкой на релиз по итогам аудита помощи ЕС Украине.

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Так, отмечается, что ЕС уже более 20 лет поддерживает Украину в ее реформах, неотъемлемой частью которых является борьба с коррупцией.

“ЕС давно знает о связях между олигархами, высокопоставленными чиновниками, политиками, судебными органами и государственными предприятиями. Однако аудиторы отмечают, что реальная стратегия борьбы с коррупцией в особо крупных размерах не разработана. Например, незаконные финансовые потоки, включая отмывание денег, рассматриваются только на периферии”, — говорится в релизе.

В то же время отмечается, что Евросоюз поддержал многие антикоррупционные реформы и мероприятия по борьбе с корупцией в Украине.

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“Несмотря на разнообразную поддержку, которую ЕС предлагает Украине, олигархи и заинтересованные круги продолжают подрывать верховенство закона в Украине и угрожать развитию страны. Украине нужна целенаправленная и эффективная стратегия для борьбы с властью олигархов и уменьшения захвата государства. ЕС может сыграть гораздо более значительную роль, чем это было до сих пор”, — говорит член Европейской счетной палаты Юхан Партс, ответственный за отчет.

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Сообщается, что на местах помощь ЕС дала лишь ограниченные результаты. Так, отмечается что поддержка блоком “не была сосредоточена на выявлении крупных коррупционных схем с участием государственных предприятий”.

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Поддержка ЕС судебной реформы также не дала достаточных результатов, считают аудиторы. То же относится и к антикоррупционным институтам. Отмечается, что система расследования, судебного преследования и рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне в Украине все еще очень хрупка.

Как объясняют аудиторы уже в отчете по итогам аудита, у Евросоюза нет ни универсального определения коррупции, ни четко определенных ее подкатегорий. Кроме того, сложное социальное явление коррупции не может быть решено линейным образом с помощью одной уникальной стратегии, считают аудиторы. Эту проблему нужно решать комплексно.

Аудит охватывал преимущественно период с 2016 по 20 год и давал оценку только действиям Еврокомиссии и других институций ЕС.

Добавим

Европейский союз и Запад в целом считают одной из главных проблем Украины коррупцию. Так, например президент США Джозеф Байден говорит, что именно она является главным препятствием страны для вступления в НАТО.



Президент Украины Владимир Зеленский в то же время считает, что в Украине уже созданы все органы для эффективной борьбы с коррупцией.



Аналитики в свою очередь за последние два года фиксируют и значительные провалы, среди которых полное отсутствие борьбы с коррупцией в стране.