У правительства уверяют, что "Нафтогазу" хватает средств для плановой деятельности

КИЕВ. 24 сентября. УНН. У НАК “Нафтогаз Украины” хватает средств для плановой деятельности. Однако большие суммы были направлены для закачки газа в хранилища. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству, передает УНН.

Цитата

“Что касается НАК „Нафтогаз“, плановая деятельность продолжается... Средств „Нафтогаза“ для плановой деятельности вполне достаточно. Ликвидность на счетах есть, средства на счетах присутствуют. Действительно, довольно большие суммы были направлены для обеспечения закачки газа в хранилища и это естественный процесс для этого времени”, — сказал Шмыгаль.

Контекст

Ранее сообщалось, что в НАК “Нафтогаз” не хватает средств на закупку газа в зимний период, поскольку компания закончила прошлый год с убытками в 19 млрд гривен.

Денис Шмыгаль с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству также сообщил, что Украина готова к отопительному сезону.

“Техническая готовность регионов составляет уже более 90%. Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,5 млрд кубических метров. Для сравнения: в 2018 году запасы составляли 17,1 млрд кубов. В 2017 году −16,8 млрд кубов. Так же, как и в прошлом году, мы спокойно пройдем этот отопительный период”, — рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал закон о реструктуризации задолженности тепловиков и водоканалов перед НАК “Нафтогаз Украины”.

Ранее Алексей Чернышев сообщил, что правительство утвердило План мероприятий, направленный на решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ, и утвердил Методику определения задолженности по разнице в тарифах.

Добавим

Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” установила на сентябрь цену на газ для потребителей, которые получают голубое топливо от поставщика “последней надежды” (ППН) — 12 грн за куб. м (с НДС).

Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” была определена Кабмином поставщиком “последней надежды” в июле 2020 года — сроком на три года.

Поставщик “последней надежды” (ППН) — страховка от внезапной потери текущего поставщика (например, потому что поставщик обанкротился или ликвидирован, или его лицензия аннулирована). ППН поддержит бесперебойное газоснабжение. Услуги ППН нужно обязательно оплатить. Поставщик “последней надежды” имеет право поставлять газ клиенту до 60 дней — не дольше, чем до конца календарного месяца, следующего за месяцем начала фактической поставки природного газа.