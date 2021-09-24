В список олигархов может попасть Веревский: совпадают три критерия принятого закона

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Вчера Верховная Рада приняла закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). По меньшей мере трем критериям из списка отвечает Андрей Веревский, который имеет отношение к депутатской группе "Доверие" и владеет агрохолдингом "Кернел", сообщает УНН.

Принятый законопроект № 5599 предусматривает, что "лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться человек, который одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

может влиять на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем предприятия, которое является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке;

подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть), превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года".

У Веревского такие совпадения есть.

Влияние на политическую жизнь. Однозначно, да. Веревского называют бенефициаром депутатской группы "Доверие", а таким образом он имеет непосредственное влияние на законодательную власть в стране.

Главой группы "Доверие" выступает Олег Кулинич, бывший помощник Андрея Веревского, когда тот был нардепом. Международные организации публично называют Кулинича лоббистом "Кернел", хотя лоббизм в Украине официально запрещен. По версии "Института законодательных идей", именно группа "Доверие", несмотря на свою незначительную численность, подает больше всего законопроектов с признаками коррупции.

Ранее "Кернел" помогал также Виталий Хомутынник, который был акционером агрохолдинга и одновременно председателем комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики. Поэтому неудивительно, что "Кернел" уже много лет в списке крупнейших получателей возмещения НДС.

Имеет монопольное положение на одном из рынков. В 2018 году Антимонопольный комитет Украины заявил, что рынок подсолнечного масла контролируют две компании - "Кернел" и "Сантрейд". Тогда долю "Кернел" на рынке АМКУ оценил в 35%, что фактически означает его монопольное положение. Сейчас "Кернел" демонстрирует объемы несколько ниже, впрочем считать объемы стоит в совокупности всех масличных предприятий этой группы.

Общая стоимость активов. По версии Forbes, Андрей Веревский занимает шестнадцатое место в списке самых богатых украинцев с состоянием в 520 млн долларов, что безусловно больше определенных Президентом 80 млн долларов.

Поэтому, даже не учитывая влияние на СМИ, Андрей Веревский имеет все шансы получить статус "олигарха" на основании вышеупомянутых трех критериев из четырех. Решающее значение при этом будет иметь решение и объективность расчетов АМКУ.

Вместе с тем, к этому стоит добавить постоянные земельные конфликты "Кернел" с селянами и дополнительный риск попасть под санкции СНБО из-за земельных махинаций.