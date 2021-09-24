У главы МВД появился советник по вопросам безбарьерности

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Участник Совета безбарьерности Антон Гулидин стал советником министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Цитата:

"Антон Гулидин назначен советником министра внутренних дел Украины... Антон Гулидин будет координировать работу по защите интересов граждан по социальным вопросам и безбарьерности", - указали в МВД.

Детали

Антон Гулидин - член Совета безбарьерности, секретарь общественной организации "Общественное движение "Социальное единство". Последние несколько лет совместно с МВД он работает над внедрением стратегии безбарьерности в правоохранительных органах. Участвовал в запуске пилотных проектов и инновационных технологий для людей с нарушением слуха, а именно:

Приложение "Переводчик ЖМ", который помогает неслышащим и слабослышащим людям круглосуточно осуществлять безголосовий вызов экстренной службы "101" и "102";

Пилотный проект, который позволяет людям с недостатками слуха обращаться с сообщением на официальных сайтах Национальной полиции Украины и ГСЧС Украины; Виджет на сайтах, где граждане могут задавать вопросы в режиме онлайн и осуществить телефонный звонок;

Программное обеспечение, установленное на планшетах киевских экипажей патрульной полиции, которое круглосуточно осуществляет онлайн перевод жестового языка;

Планшеты в сервисных центрах МВД Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова для быстрой видеосвязи с переводчиками жестового языка;

Доступ к услугам переводчиков жестового языка в зонах пограничного контроля.

Добавим

15 июля Верховная Рада назначила Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.