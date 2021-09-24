У главы МВД появился советник по вопросам безбарьерности
Антон Гулидин
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Участник Совета безбарьерности Антон Гулидин стал советником министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
Цитата:
"Антон Гулидин назначен советником министра внутренних дел Украины... Антон Гулидин будет координировать работу по защите интересов граждан по социальным вопросам и безбарьерности", - указали в МВД.
Детали
Антон Гулидин - член Совета безбарьерности, секретарь общественной организации "Общественное движение "Социальное единство". Последние несколько лет совместно с МВД он работает над внедрением стратегии безбарьерности в правоохранительных органах. Участвовал в запуске пилотных проектов и инновационных технологий для людей с нарушением слуха, а именно:
- Приложение "Переводчик ЖМ", который помогает неслышащим и слабослышащим людям круглосуточно осуществлять безголосовий вызов экстренной службы "101" и "102";
- Пилотный проект, который позволяет людям с недостатками слуха обращаться с сообщением на официальных сайтах Национальной полиции Украины и ГСЧС Украины; Виджет на сайтах, где граждане могут задавать вопросы в режиме онлайн и осуществить телефонный звонок;
- Программное обеспечение, установленное на планшетах киевских экипажей патрульной полиции, которое круглосуточно осуществляет онлайн перевод жестового языка;
- Планшеты в сервисных центрах МВД Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова для быстрой видеосвязи с переводчиками жестового языка;
- Доступ к услугам переводчиков жестового языка в зонах пограничного контроля.
Добавим
15 июля Верховная Рада назначила Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.