В Раду внесли уже более десятка постановлений для отмены принятия закона об олигархах

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Верховная Рада зарегистрировала 12 постановлений - от нардепов от "Европейской солидарности" и "Оппозиционной платформы - за жизнь" - об отмене закона №5599 об олигархах. Соответствующие проекты постановлений появились на сайте Рады, передает УНН.

Детали

11 постановлений зарегистрировали народные депутаты от "Европейской солидарности". Среди них: Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Владимир Вятрович, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Виктория Сюмар, Ирина Фриз, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Михаил Бондарь, Николай Княжицкий и Мария Ионова. Еще одно постановление зарегистрировали два народных депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко и Юрий Загородний.

Народные депутаты в пояснительных записках к постановлениям отмечают, что при принятии законопроекта был "грубо нарушен регламент ВР, который предусматривает, что депутату, который вынес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения".

Напомним

23 сентября Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах. Под крики "Долой диктатуру!" ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту.

А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за правовой коллизии. Дело в том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.

В комментарии УНН нардеп Федор Вениславский, который также является членом профильного комитета ВР, заявил, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Раде переголосовать статью 5 закона "об олигархах" из-за правовой коллизии, возникшей в результате вчерашнего голосования.

Для вынесения вопроса на рассмотрение не нужно собирать подписи.