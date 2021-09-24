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Кристина Квин сказала, когда Украина станет членом НАТО

Кристина Квин сказала, когда Украина станет членом НАТО

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса, когда будет отвечать критериям членства в НАТО. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума "Запад-Восток, Север-Юг", передает УНН.

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"Соединенные Штаты придерживаются декларации Бухарестского саммита 2008 года об том, что Украина будет членом НАТО", - сказала она.

"Важно помнить, что обретение членства в НАТО не является признаком военной силы, а является отражением сильного демократического общества, которое верит в такие принципы, как равное правосудие для всех, уважение прав человека, прозрачность работы правительства и свободные выборы", - отметила Кристина Квин.

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Она подчеркнула, что "Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для всех претендентов, когда они смогут выполнить обязательства и требования относительно членства".

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Добавим

Президент Владимир Зеленский во время 4 Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе заявил, что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

В частности, он отметил, что речь идет о согласованных НАТО критериях или "маркерах", по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству.

Что было раньше

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил , что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе и НАТО.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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