Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,53 0,0000  EUR: 31,08 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
ЕС решил предоставить Украине второй транш макрофина, но средства еще "в пути" - их ожидают до конца осени
ЕС решил предоставить Украине второй транш макрофина, но средства еще "в пути" - их ожидают до конца осени
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6375

"Да не будет": Гришина прокомментировала первое после перерыва заседание ВСК

"Да не будет": Гришина прокомментировала первое после перерыва заседание ВСК

КИЕВ. 25 сентября. УНН. 23 сентября, после перерыва, члены профильной ВСК собрали заседание, чтобы обсудить насущные проблемы на “Укрзализныце”. Об этом в своем Facebook написала председатель ВСК Юлия Гришина, сообщает УНН.

Цитата

“Благодарна руководству „УЗ“ за то, что присутствовали и качественно, и количественно. Наконец у нас не монолог, а диалог. Сложный, противоречивый, но диалог. Хотя члена правления, ответственного за кризис обсуждаемых вопросов, спрятали”, — написала она.

На следующее заседание ВСК руководитель железной дороги пообещал подготовить свое видение выхода из кризисной ситуации, рассказала Гришина.

“Нам не нужны красивые слайды и очковтирательство. Мы хотим видеть по пунктам, что будет делать команда Александра Камишина. Он даже спорит на ящик вина, что в конце года выведет „УЗ“ в прибыль. И конечно же, мы всячески готовы ему в этом способствовать”, — подчеркнула глава ВСК.

Гришина также прокомментировала рекомендацию министра инфраструктуры вернуть Сергея Лещенко в Наблюдательный совет и вообще кадровую политику в “УЗ”.

“Если вы не будете делать кадровые изменения, если вы будете оставлять всех тех, кто довел „УЗ“ до такого состояния — ваша команда покажет ноль результата. А если ваша команда не покажет результат, то и мы не покажем! Поэтому так не будет! Мы сегодня четко понимаем, кто и когда доказал „УЗ“ до банкротства. Не будет так, что люди, которые должны сидеть в тюрьме — руководят национальной компанией и за счет налогоплательщиков закрывают дыры от коррупции и некомпетентности”, — написала она.

Дополнение

Ранее Председатель ВСК Гришина заявила, что обнародует зарплаты членов Наблюдательного Совета “УЗ”.

В контексте

В прошлом году “УЗ” получила рекордный убыток — 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн — потери на грузовых перевозках. В январе в ВР была создана ВСК, которую возглавила Юлия Гришина.

9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в “УЗ”, где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство “УЗ”, активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом “УЗ” заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.