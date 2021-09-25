"Да не будет": Гришина прокомментировала первое после перерыва заседание ВСК

КИЕВ. 25 сентября. УНН. 23 сентября, после перерыва, члены профильной ВСК собрали заседание, чтобы обсудить насущные проблемы на “Укрзализныце”. Об этом в своем Facebook написала председатель ВСК Юлия Гришина, сообщает УНН.

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“Благодарна руководству „УЗ“ за то, что присутствовали и качественно, и количественно. Наконец у нас не монолог, а диалог. Сложный, противоречивый, но диалог. Хотя члена правления, ответственного за кризис обсуждаемых вопросов, спрятали”, — написала она.

На следующее заседание ВСК руководитель железной дороги пообещал подготовить свое видение выхода из кризисной ситуации, рассказала Гришина.

“Нам не нужны красивые слайды и очковтирательство. Мы хотим видеть по пунктам, что будет делать команда Александра Камишина. Он даже спорит на ящик вина, что в конце года выведет „УЗ“ в прибыль. И конечно же, мы всячески готовы ему в этом способствовать”, — подчеркнула глава ВСК.

Гришина также прокомментировала рекомендацию министра инфраструктуры вернуть Сергея Лещенко в Наблюдательный совет и вообще кадровую политику в “УЗ”.

“Если вы не будете делать кадровые изменения, если вы будете оставлять всех тех, кто довел „УЗ“ до такого состояния — ваша команда покажет ноль результата. А если ваша команда не покажет результат, то и мы не покажем! Поэтому так не будет! Мы сегодня четко понимаем, кто и когда доказал „УЗ“ до банкротства. Не будет так, что люди, которые должны сидеть в тюрьме — руководят национальной компанией и за счет налогоплательщиков закрывают дыры от коррупции и некомпетентности”, — написала она.

Дополнение

Ранее Председатель ВСК Гришина заявила, что обнародует зарплаты членов Наблюдательного Совета “УЗ”.

В контексте

В прошлом году “УЗ” получила рекордный убыток — 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн — потери на грузовых перевозках. В январе в ВР была создана ВСК, которую возглавила Юлия Гришина.

9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в “УЗ”, где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство “УЗ”, активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом “УЗ” заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.