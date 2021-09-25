Главнокомандующий ВСУ рассказал, где находятся турецкие беспилотники Bayraktar

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина закупила у Турецкой Республики “не пылятся” на складах, а выполняют боевые задачи. Об этом рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью “Радио Свобода”, пишет УНН.

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По его словам, турецкие беспилотники рассредоточены по аэродромам и выполняют различные задачи, в том числе и боевые.

“На сегодня Байрактары (турецкие беспилотники Bayraktar TB2, — ред.), находятся там, где должны быть и там, где им больше всего нужно быть. Поэтому на складах их нет, все они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые”, — сказал Залужный.

Дополнение

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. Генеральный директор госкомпании “Укрспецэкспорт” Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи “Океан” в Николаеве.

Также о беспилотники Bayraktar речь шла во время визита Президента Украины в Турцию весной. В частности министры обороны Украины и Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА Bayraktar, боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективы членства Украины в НАТО.

Данный пункт военного сотрудничества вызывает резко негативную реакцию у Российской Федерации.