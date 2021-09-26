ПАСЕ решит, на какие темы проводить дебаты. Среди предложенных - ситуация в Крыму

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В понедельник, 27 сентября, в Страсбурге в очно-дистанционной форме стартует осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. ПАСЕ должна решить, на какие темы будут проведены срочные и текущие дебаты. Среди предложенных есть и вопрос временно оккупированного Крыма, пишет УНН со ссылкой на повестку дня сессии.

Детали

Так, сообщается, что запросы на проведение срочных дебатов поступили по ситуации в Афганистане, усилению миграционного давления на границах Латвии, Литвы и Польши с Беларусью, новому проекту протокола к Конвенции Совета Европы о киберпреступности. Также поступили запросы на проведение дебатов по вопросам — “Западные Балканы между демократическими вызовами и европейскими чаяниями: какова роль Совета Европы?”, “Политическое преследование Россией коренных народов Крыма”, а также "Решение Европейского суда по правам человека по делу Картер против России и действия, предпринятые с целью убийства людей на европейской земле".

В понедельник, 27 сентября, также должно состояться обсуждение на тему гуманитарных последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном, восстановления общественного доверия путем укрепления социальных прав и активизации борьбы с так называемыми преступлениями чести.

Кроме того, Ассамблея обсудит вопрос о гендерной представленности в своих рядах, а также руководящие принципы в отношении парламентских иммунитетов, которыми пользуются члены Парламентской ассамблеи.

Добавим

В середине месяца стало известно, что на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы поступил запрос на проведение дебатов относительно политического преследования коренных народов во временно оккупированном Крыму со стороны России.

Ранее член украинской делегации в ПАСЕ, депутат ВР Рустем Умеров сообщал, что Украина подала запрос на проведение дебатов на тему “Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией”. Данный запрос был отправлен после новой волны обысков, задержаний и арестов крымских татар на полуострове.