В Нидерландах на два месяца арестовали украинского капитана, подозреваемого в перевозке нелегалов - МИД

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Суд в Нидерландах избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца гражданину Украины — капитану парусного судна по подозрению в перевозке морем нелегальных мигрантов. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

Так, представитель МИД подтвердил информацию о задержании в Нидерландах гражданина Украины — капитана парусного судна по подозрению в перевозке морем нелегальных мигрантов.

По информации дипведомства, это произошло 17 сентября.

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“Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование. Посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, обеспечение соблюдения процессуальных прав гражданина”, — сказал Николенко.

Контекст

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нидерландская полиция и следователи из таможни задержали у берегов Северного моря парусную яхту с 11 мигрантами из Албании на борту.

Тод сообщалось о задержании двух украинском — капитанов судна. По информации СМИ, судно направлялось в Великобритании.