Добкин vs Терехов: политолог рассказал, кому отдадут предпочтение харьковчане

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Наибольшие шансы получить должность мэра Харькова имеют Михаил Добкин и Игорь Терехов. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Владимир Цыбулько.

Цитата:

"Лидеров назвать трудно, потому что социология - разная. Однако, уже понятно, что Добкин и Терехов фактически заберут более 50% голосов", - сказал он.

Терехов имеет админресурс, и это - его единственная сильная сторона, продолжил политолог.

"Он использовал для своего пиара бюджетный ресурс, что трудно отрицать", - добавил Цыбулько.

При этом Добкин является сильной личностью и реальным, а не мнимым правопреемником Геннадия Кернеса, считает политолог.

"Здесь может сработать фактор психологического преимущества Добкина. А то вдруг в городе появится ностальгия по реальному Кернесу, а не мнимому, каковым является Терехов.

Терехов по сравнению с Кернесом - слабая фигура. Поэтому, если харьковчанам захочется сильной фигуры - думаю, они могут ее увидеть именно в Добкине", - аргументировал Цыбулько.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе. Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса. Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре. Политологи прогнозируют два тура выборов, где, вероятно, встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.