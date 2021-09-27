Обязательная вакцинация от COVID-19: обнародовали предварительное решение, кому будет нужна прививка

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Проект приказа Министерства здравоохранения об обязательных прививках от коронавируса, куда внесены предварительно в перечень педагоги и чиновники, обнародовали. Соответствующий проект документа опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины, пишет УНН.

Детали

В частности, в проекте приказа говорится, что обязательным прививкам во время действия карантина будут подлежать:

Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

Работники местных государственных администраций.

Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), специализированного образования, образования перед высшим, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

В проекте отмечается, что в случае отказа или уклонения от прививок работников указанных сфер предлагается отстранять.

Напомним

На прошлой неделе во время заседания Кабмина министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Позже в правительстве сообщили, что в Министерстве здравоохранения утвердит перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19.

Перед этим Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране. А Министерство образования и науки в августе заявило, что для украинских учебных заведений вакцинация от коронавируса является добровольной, вопрос о недопуске учителя к работе не стоит.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет также говорил, что принудительной вакцинации педагогов от коронавируса не будет. Однако, еще в июне Шкарлет заявлял, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников образования для допуска к профессии.