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Ведущие представители местного самоуправления Волыни собрались на масштабной объединяющие встречи партии "ЗА БУДУЩЕЕ"

Ведущие представители местного самоуправления Волыни собрались на масштабной объединяющие встречи партии "ЗА БУДУЩЕЕ"

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Объединительная встреча представителей местного самоуправления Волынской области при участии народных депутатов и лидера ПП “ЗА БУДУЩЕЕ” Игоря Палицы состоялась 25 сентября в г. Луцк.

Во время мероприятия на примере конкретных областей обсудили практические аспекты реформы децентрализации и положительный опыт механизмов перехода от депрессивной к успешной общине.

“Безусловно, децентрализация существенно усилила возможности и роль общин в жизни страны. Но ее темпы внедрения в каждой области разные. Многое зависит от местного самоуправления, поэтому именно на местном уровне нужно объединяться и реализовывать важные для территорий проекты. Яркий пример успешной децентрализации — Волынская область. Сегодня Луцк занимает второе место в списке самых комфортных городов Украины. Это является результатом работы местной власти, большинство которой составляют представители партии „ЗА БУДУЩЕЕ“”, — сказал народный депутат, лидер партии Игорь Палица.

Также участники объединительной встречи поделились собственным опытом и проблемами, с которыми столкнулись в рамках децентрализации. А еще — разобрали практические кейсы и сформировали следующие шаги в своей деятельности. Один из них — требование к правительству расширить полномочия общин и передать финансовые ресурсы на места.

“Для развития общин финансы играют основную роль. Они так и не получили финансовую свободу, поэтому децентрализация в этом направлении не завершена, хотя и является одной из самых успешных реформ в стране. На местном уровне должны решаться вопросы об установлении местных налогов и ставок по ним, о недрах и полезных ископаемых, о судьбе лесов. Предприятия, работающие на территории общины, должны быть там зарегистрированы и платить налоги в местные бюджеты. При таком хозяйственном подходе найдутся новые возможности для развития”, — отмечают в партии “ЗА БУДУЩЕЕ”.

Как было отмечено во время объединительной встречи, территории остаются депрессивными из-за отсутствия стимулов для развития и невозможности самостоятельно преодолеть кризис. Поэтому партия “ЗА БУДУЩЕЕ” будет продолжать помогать общинам определять приоритетные направления их экономического развития и привлекать инвесторов к реализации проектов.

Источник: УНН
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