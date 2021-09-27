КИУ насчитал 58 "слуг народа", в семьях которых приобрели ценное имущество в последние два года
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Комитет избирателей Украины выяснил, что на протяжении последних двух лет каждая четвертая семья депутатов фракции "Слуга народа" задекларировала приобретение ценного имущества. Об этом пресс-служба КИУ сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Среди приобретенного, по сообщению, - автомобили, квартиры, земельные участки приобрели члены семей 58 депутатов фракции. Общая стоимость имущества составила, как указано, более 60 млн грн.
"В целом, начиная с августа 2019 года, члены семей депутатов "Слуги народа" приобрели 38 автомобилей. В частности, задекларировали новые автомобили жены народных депутатов Юрия Корявченкова (2 млн грн), Богдана Яременко (Volvo, 1 млн), Константина Касая (BMW, 3,7 млн), Павла Якименко (BMW, 2,9 млн), Юрия Аристова (PORSCHE, 2,3 млн), Андрея Геруса (1,4 млн грн), Александра Завитневича (1,5 млн), Алексея Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн), Александра Литвинова (Toyota, 1,2 млн), Александра Салийчука (Mercedes-Benz, 1,2 млн), Ореста Саламахи (BMW, 849 тыс.), Максима Зуева (540 тыс.) ", - говорится в сообщении.
Указано также, что задекларировали новые автомобили члены семей народных депутатов Андрея Бобляха, Ирины Верещук, Владимира Гевко, Максима Гузенко, Андрея Клочко. Стоит отметить, что тринадцать народных депутатов указали в декларациях, что пользуются транспортом, который принадлежит их родственникам преимущественно женам.
Кроме автомобилей, депутаты "Слуги народа", по сообщению, указали 25 земельных участков и 12 квартир, приобретенных членами их семей. "В частности, народный депутат Роман Мулик задекларировал коттедж для семейного отдыха в курортном селе Поляница стоимостью 1,1 млн, который находится в собственности дочери (дата приобретения права: 19.10.2020). Галина Третьякова задекларировала земельный участок стоимостью 490 тыс. грн, что находится в собственности мужа (дата приобретения права: 10.03.2020). Константин Касай задекларировал получение женой права собственности в 2020 году на квартиру, жилой дом и земельный участок. Алексей Устенко задекларировал приобретение в 2020 году женой квартиры в Киеве стоимостью 5 млн грн", - сказано в сообщении.
"Декларирование дорогих покупок членами семей может быть частью схемы по легализации состояния народных депутатов. Именно поэтому распространенной практикой является передвижение на автомобилях и проживание в жилье, принадлежащих членам семьи", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.
Дополнение
К слову, ранее КИУ уже отмечал резкий рост покупательной способности депутатов фракции "Слуги народа". Отмечается, в частности, что в течение 2020 года "97 народных депутатов фракции задекларировали приобретение ценного имущества". Совокупно, как указано, было приобретено 20 квартир, 67 земельных участков и 74 автомобиля.
Напомним
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Маргарита Шол была замечена на пленарном заседании Верховной Рады с аксессуарами и драгоценностями на полмиллиона гривен.
Добавим, Верховная Рада нынешнего созыва, где монобольшинствоь - у "слуг народа", работает как раз два года - была избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года, а первое заседание состоялось 29 августа 2019 года.