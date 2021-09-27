Новости: Политика
27 сентября 2021, 15:35 • Петро Ивасюк • 3375
Верещук: "Слуга народа" обсудит кандидатов на должности министров на заседании в Трускавце
Ирина Верещук
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук предполагает, что на заседании в Трускавце члены фракции обсудят кандидатов на должности министров, передает УНН.
Цитата:
"На предыдущей фракции мы решили, что кандидатов в министры будут предлагают комитеты. И, действительно, в Трускавце мы будем обсуждать такие кандидатуры, которые предлагают комитеты", - сказала она в эфире одного из телеканалов.
Добавим
Ранее стало известно, что фракция "Слуга народа" соберется на большое совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского в конце недели. Встреча, возможно, состоится в Трускавце.
Источник: УНН
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