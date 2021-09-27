Министерства и центральная власть через две недели отчитаются о вакцинации работников от COVID-19
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Все министерства и центральные органы власти через две недели должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН.
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"Через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти", - сообщили в Офисе.
Детали
По данным ОП, в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел - 68%. Глава государства назвал это хорошими показателями.
Аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогов.
"Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки", - отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Напомним
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 12,2 миллиона прививок. Из них за последние сутки - 37 тыс., что почти на половину меньше, чем в предыдущий день, большинство - первой дозой.