Министерства и центральная власть через две недели отчитаются о вакцинации работников от COVID-19

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Все министерства и центральные органы власти через две недели должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшейся под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН.

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"Через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих работников. Желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти", - сообщили в Офисе.

Детали

По данным ОП, в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел - 68%. Глава государства назвал это хорошими показателями.

Аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогов.

"Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки", - отметил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,4 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 12,2 миллиона прививок. Из них за последние сутки - 37 тыс., что почти на половину меньше, чем в предыдущий день, большинство - первой дозой.