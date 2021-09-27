Талибы требовали признать их и угрожали забрать самолет: NYT об украинской спасательной операции из Кабула

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украина провела первую операцию по эвакуации из Афганистана с тех пор, как американские войска вышли из страны, оставив Талибану полный контроль. В общей сложности удалось вывезти около 100 человек, не обошлось без сложностей. Подробнее об этом говорится в статье американского издания The New York Times, передает УНН.

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Так, сообщается, что украинские военные вылетели в Кабул еще 16 сентября — там они собирались пробыть несколько часов, так как талибы гарантировали эвакуацию без помех. В итоге им понадобилось 7 дней.

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“Для украинцев это был ускоренный курс о том как иметь дело с правительством Талибана, борющимся с внутренним расколом, бюрократическим хаосом и едва сдерживаемой склонностью к насилию. В течение нескольких дней талибы отказывались освободить людей, которых украинцы надеялись спасти, неоднократно меняя условия соглашения об эвакуации, требуя официального признания от украинского правительства и в какой-то момент угрожая конфисковать самолет”, — пишут журналисты.

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В прошлый четверг, наконец, эвакуированные прибыли в Киев, столицу Украины.

Как сообщает NYT, на борту находилось 96 измученных афганцев, в том числе группа студентов из университета, спонсируемого Ватиканом, и трехлетний мальчик, раненный в результате теракта в прошлом месяце у ворот в аэропорт.

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Издание отмечает, что после падения Кабула украинские военные самолеты “Ильюшин” были одними из первых, кто прибыл на помощь с эвакуацией. В какой-то момент группа украинских офицеров ГУР “покинули зону безопасности аэропорта и, стреляя в воздух из винтовок, расчистили дорогу для пары автобусов, доставляющих журналистов в безопасное место”, сообщают журналисты.

Операция 16 сентября же столкнулась с проблемами с самого начала. Сообщается, что как только самолет приземлился в Кабуле, представители “Талибана” заявили, что не допустят эвакуированных на борт без письменного обращения украинского правительства в “Исламский Эмират Афганистан”.

“Это может быть истолковано как акт признания их правительства, что мы категорически отказываемся делать”, — сказал NYT генерал Кирилл Буданов, командир операции.

Самолет вернулся в Киев, а 19 сентября направился обратно в Кабул. Там он находился, пока команда на земле и официальные лица в Украине вели напряженные переговоры с постоянно меняющимся составом талибов, каждый из которых утверждал, что является ответственным лицом.

“Самая большая трудность заключалась в отсутствии иерархической власти”, — сказал один из украинских офицеров, участвовавших в операции, который говорил при условии, что его имя не будет называться.

Даже незначительные, казалось бы, разногласия грозили сорвать всю миссию, пишет издание. Украинцы составили список имен эвакуированных, в котором каждая семья была выделена разными цветами. Талибан отказался принять его, неожиданно потребовав, чтобы распечатка была черно-белой.

“А потом до меня дошло. Они запрещают музыку; они запрещают искусство. И мы отправляем им цветной документ, и они спрашивают, что это за порнография”, — расссказал старший офицер ГУР.

Распечатка была отправлена повторно в черно-белом варианте.

Украинская команда, как сообщается, провела четыре дня и ночи,в лагере на арендованном коммерческом авиалайнере.

С другой стороны люди, которые хотели быть эвакуированными, прибывали ежедневно в 6 часов утра, надеясь сесть на рейс и ожидая в аэропорту до 12 часов, прежде чем уехать без результата. Когда они уже добрались до выхода на посадку с посадочными талонами в руках, им сказали, что рейс не вылетает. Один из эвакуированных, отказавшийся назвать свое имя, сказал NYT, что представители Талибана дважды звонили и угрожали ему. Он сказал, что менял свое местоположение каждые 24 часа из соображений безопасности и боялся, что его узнают каждый раз, когда он отправляется в аэропорт в надежде сесть на украинский рейс.

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Украинские офицеры также рассказали, что спасательная миссия чуть не сорвалась в среду вечером, когда сотрудники службы безопасности в аэропорту заявили, что самолет должен вылететь через 30 минут без эвакуированных, иначе судно будет конфисковано.

Украинские официальные лица не сообщили подробностей о том, как именно вышли из тупика, но сослались на помощь Турции, Пакистана и Катара, а также на Вали Монавара, посла в Украине предыдущего афганского правительства, который остается на своем посту в Киеве, пишет издание.

Сообщается также, что почти два десятка человек из первоначального списка на євакуацию остались в Афганистане, в основном из-за того, что у них не было действующих проездных документов.

Контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.