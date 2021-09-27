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Началось обострение трофической язвы: омбудсмен заявила, что жизнь политзаключенного Яцкина под угрозой

Началось обострение трофической язвы: омбудсмен заявила, что жизнь политзаключенного Яцкина под угрозой

Иван Яцкин

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В украинского политзаключенного Ивана Яцкина в результате тромбофлебита началось обострение трофической язвы на обеих ногах. Руководство Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму продолжает игнорировать потребность в профессиональной медпомощи. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова после встречи с адвокатом Николаем Полозовым по защите украинских политзаключенных во временно оккупированном Крыму, передает УНН.

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"Получила информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Ивана Яцкина. К сожалению, у него в результате тромбофлебита началось обострение трофической язвы на обеих ногах. Руководство Симферопольского СИЗО продолжает игнорировать потребность в экстренном медицинском обследовании и профессиональной медпомощи. Это ставит под угрозу жизнь нашего соотечественника", - написала Денисова.

Детали

Омбудсмен попоросила министра иностранных дел Украины способствовать правовой поддержке незаконно удерживаемых украинских политзаключенных.

"Обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне ы Москальковой с требованием провести полное обследование Ивана Яцкина в квалифицированном медучреждении и предоставить ему соответствующий комплекс лечения", - отметила Денисова.

Добавим

Также во время встречи акцентировали внимание на соблюдении прав незаконно лишенных свободы по политическим мотивам крымскотатарских активистов Наримана Джелялова, Асана и Азиза Ахтемова, содержащихся в Симферопольском следственном изоляторе. Подчеркнули необходимость обеспечения правовой защиты со стороны МИД Украины и предоставления им медицинской помощи.

Напомним

Уроженец села Войково Первомайского района Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в Крыму по подозрению в государственной измене. Об этом стало известно в декабре 2019 года.

Российское следствие утверждает, что, находясь в Крыму, Яцкин передавал СБУ сведения, "составляющие государственную тайну России". На запрос СМИ в СБУ сообщили, что Иван Яцкин не сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Ивана Яцкина политзаключенным.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, омбудсмен
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