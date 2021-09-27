Официально: правительство назначило и.о. членов правления "Нафтогаза"

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Кабинет министров сегодня, 27 сентября, изменил членов правления НАК "Нафтогаз Украины", назначив четырех исполняющих обязанности членов правления. Также правительство "временно берет на себя функции наблюдательного совета компании". О таком правительственное решение сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

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"Сегодня, 27 сентября 2021 года, правительство назначило исполняющих обязанности членов правления "НАК "Нафтогаз Украины". Перед новоназначенными руководителями поставлена задача обеспечить стабильную работу компании и наращивать добычу отечественного газа. Также одной из главных задач является организация бесперебойного отопительного сезона", - указали в министерстве.

"Также КМУ временно берет на себя функции наблюдательного совета компании, до формирования нового независимого наблюдательного совета. Правительство заинтересовано как можно быстрее избрать независимых членов наблюдательного совета в соответствии с лучшими международными практиками", - рассказали в ведомстве.

Детали

По данным Минэкномики, "по решению правительства прекращены полномочия членов правления акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" Переломы Сергея и Теклюка Ярослава".

Выполнение обязанностей членов правления указанного общества, по сообщению, возложено на:

директора по управлению персоналом и социальной политики НАК "Нафтогаз Украины" Бойченко Елену,

советника главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Воловика Владислава,

советника главы правления НАК "Нафтогаз Украины" по добыче газа Калугина Маврикия,

начальника казначейского департамента НАК "Нафтогаз Украины" Чумака Романа.

В министерстве заверили, на фоне грядущего отопительного сезона, что "Нафтогаз" продолжит выполнять свои обязательства по поставкам газа бытовым потребителям и предприятиям теплокоммунэнерго по годовым тарифам.

Дополнение

В Минэкономики заявили при этом о "необходимости принятия правительством технических решений для обеспечения нормальной работы НАК "Нафтогаз Украины", которая, как указано, "возникла после того, как 21 сентября этого года члены наблюдательного совета компании подали заявления об отставке".

Ранее стало известно, что три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 7 сентября подали в отставку.

Сразу после этого Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьеру - министру экономики Александру Любченко объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза" в течение недели, то есть до 14 сентября. Тогда же озвучили в правительстве, что нового главу правления должны избрать до 1 мая 2022 года.

Однако, уже 27 сентября еще один член наблюдательного совета - Юлия Ковалив - сообщила, что полномочия членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер (Кабмин) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения до избрания нового состава наблюдательного совета.

Добавим, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз", по данным с сайта компании, состоит из шести членов, по трое - от государства и независимых.