В Украине впервые проведут аудит состояния военного сотрудничества с иностранными государствами

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Украине по инициативе Совета национальной безопасности и обороны впервые состоится аудит состояния военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата СНБО.

Цитата

“18 июня 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение „О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины“, которое введено в действие Указом Президента Украины от 20 августа 2021 года № 372. С целью улучшения позиций Украины на мировом рынке вооружений и укрепления потенциала государства в сфере ВТС Кабинета Министров Украины согласно этому решению поручено в шестимесячный срок обеспечить проведение осмотра ВТС Украины с иностранными государствами за прошлый трехлетний период”, — информируют в аппарате.

Детали

Сообщается, что во время осмотра будут проанализированы:

особенности и тенденции развития мирового рынка вооружения, военной и специальной техники;

эффективность осуществления ВТС Украины с иностранными государствами, а также факторы, влияющие на указанное сотрудничество;

финансовые показатели экспорта вооружения и военной техники в иностранные государства, результаты деятельности органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций промышленности и науки, а также обеспечение сектора безопасности и обороны;

потенциал и перспективные направления развития ВТС Украины с иностранными государствами.

“На основе обзора разрабатываться Стратегия военно-технического сотрудничества Украины на ближайшие 5 лет, которая будет представлена на рассмотрение СНБО Украины”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что письмом за подписью заместителя Секретаря СНБО Сергея Демедюка Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое определено главным органом, ответственным за выполнение задания, для обеспечения подготовки соответствующих документов предложено в сжатые сроки разработать и представить на утверждение правительства порядок проведения осмотра.

Аппарат СНБО Украины должен быть ежемесячно проинформирован о результатах проведенной работы.

Что было ранее

Как писал УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины запустила систему мониторинга олигархов. Она была разработана в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.