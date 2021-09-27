ПАСЕ отклонила украинский список кандидатов на должность судьи ЕСПЧ – нардеп

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Парламентская Ассамблея Совета Европы окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Об этом сообщил член украинской парламентской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко, пишет УНН.

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“ПАСЕ окончательно отклонила украинский список кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Основная причина — выдвижение среди кандидатов депутата от Слуги народа и члена ПАСЕ Александра Мережко. Теперь украинским властям надо проводить новый конкурс”, — написал нардеп в своем Telegram-канале.

Детали

На повестке дня ПАСЕ сегодня значился доклад “Выборы судей Европейского суда по правам человека”, подготовленный комитетом по выборам судей Европейского суда по правам человека.

Как известно, ранее комитет рекомендовал Парламентской Ассамблее Совета Европы отклонить список кандидатов на судью ЕСПЧ от Украины.



Свое решение в комитете объясняли тем, что “не все кандидаты соответствуют критериям для избрания в качестве судьи” в ЕСПЧ.

В списке, поданном Украиной, было три имени. Это правозащитник Николай Гнатовский, который с 2015 по 2021 возглавлял Комитет Совета Европы по предотвращению пыток, народный депутат от “Слуги народа” Александр Мережко, а также Гаяне Нуриджанян — старший преподаватель юридического факультета Киево-Могилянской академии.

Что было раньше

Президент Владимир Зеленский в феврале заявил, что Украина перезапускает конкурс по выбору судьи в ЕСПЧ.



19 февраля Глава государства подписал Указ № 63/2021 “О конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины”.