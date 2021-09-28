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Арахамия озвучил сроки для смены кадров в Кабмине

Арахамия озвучил сроки для смены кадров в Кабмине

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров. Об этом сообщил в эфире украинского телеканала народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата

На вопрос, будут ли на собрании депутатов от “Слуги народа” в Трускавце 1-3 октября обсуждаться кадровые вопросы, в частности, председателей комитетов парламента, Арахамия ответил:

“У нас не планируется обсуждать никаких изменений в вопросе глав комитетов. Я официально заявляю, что каких-то изменений мы не ожидаем. Вопрос изменений в Кабмине стоят. Я анонсировал их до конца сентября ... Мы немного задерживаемся. Условно, это будет первая декада октября. И мы эти вопросы обсуждать будем в частности. Именно по приезду уже будут плюс-минус анонсированы кандидаты, и хранить это в секрете уже не будет никакого смысла”.

Напомним

6 сентября Арахамия сообщал, что “в течение следующих двух недель” станет известно о каких министров поступят представление в Верховную Раду об увольнении. Уже на следующий день он заявил, что в правительстве планируется 3-4 кадровых замены.

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Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, ВРУ, Слуга народа
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