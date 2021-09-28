Следствие по делу о покушении на Шефира сотрудничает с Великобританией и США - Ермак

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Расследованием дела покушения на первого помощника президента Сергея Шефира украинскими правоохранителями происходит совместно с США и Британией. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

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“Это покушение (на Шефира — ред.), это преступление вызвало очень бешеную реакцию, мы тоже получили много звонков со словами поддержки со стороны практически всех наших друзей, партнеров. Многие предложил и свою помощь. И сегодня наши правоохранители также сотрудничают с Соединенными Штатами и с Великобританией”, — сказал Ермак.

Напомним

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что Соединенные Штаты Америки предложили Украине свою помощь в расследовании покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира.