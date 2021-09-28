Вакцинированных российским препаратом "Спутник V" могут не пустить в США - WP

КИЕВ. 28 сентября. УНН. С ноября этого года США будут отказывать во въезде иностранцам, привитым от коронавируса вакцинами, не одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в частности, российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, передает УНН.

Детали

Газета отмечает, что “Спутник V” одобрен в 70 странах, в которых в общей сложности проживает более 4 миллиардов человек. Всего в мире закупили около 448 млн доз российского препарата.

По мнению газеты, такое решение “повлияет непосредственно на сотни тысяч россиян”. По ее данным, около 300 тыс. граждан РФ посетили Соединенные Штаты в 2019 году — последний год, за который сейчас есть официальные данные. “Это большая проблема для российских путешественников и людей в других странах, которые вакцинировались “Спутником V”, — приводит издание мнение профессора университета Вирджинии Джудит Твигги, которая изучает вопросы здравоохранения в России.

Контекст

16 сентября стало известно, что ВОЗ приостановила одобрение российского препарата из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, связанных с выпуском “Спутник V”, специалисты не обнаружили “соответствия надлежащим практикам производства”.