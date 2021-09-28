Финляндия является постоянным предметом незаконной разведки со стороны РФ и КНР - отчет

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Финляндия и финны постоянно являются предметом масштабной незаконной разведки. С точки зрения разведки, Финляндия представляет особый интерес для России и Китая. Такую информацию можно найти в отчете о национальной безопасности, опубликованном полицией безопасности Финляндии (Supo) в понедельник, передает УНН со ссылкой на YLE.

Детали

Так, спецслужбы РФ и КНР стремятся получить информацию, например, о высоких технологиях или подготовку важных политических позиций в Финляндии. Отношения Финляндии с военным альянсом НАТО, вопрос Арктики, кибербезопасность и опыт также представляют интерес для разведки Китая и России.

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Попытки повлиять на политиков

По данным Supo, кибершпионаж против Финляндии не прекратится в долгосрочной перспективе, то есть в течение следующих пяти лет.

Специалист-исследователь полиции безопасности Вели-Пекка Кивимяки заявил, что самой серьезной киберугрозой для национальной безопасности является государственный кибершпионаж.

“В Финляндии это касается принятия политических решений. Глобальная конфронтация увеличивает потребность авторитарных государств в получении информации. Информация, полученная в результате взлома и опубликованная в злонамеренных целях, также может быть использована”, — заявил он.

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Из отчета Supo следует, что авторитарные государства пытаются получить информацию для поддержки принятия решений с помощью кибершпионажа. Намерение также заключается в том, чтобы попытаться повлиять на деятельность финских лиц, принимающих решения.

В Supo заявляют, что авторитарные государства также тайно распространяют контент на поддержку своих внутренних позиций в СМИ. Намерение состоит в том, чтобы повлиять, среди прочего, на мышления лиц, принимающих решения.

Кибершпионаж также предназначен для получения информации о разработке продуктов от компаний, университетов и исследовательских институтов.

Шантаж компаний вредоносным ПО может угрожать обществу в целом

Кроме государственного кибершпионажа, безопасности финского общества также могут угрожать киберпреступники, считают в ведомстве.

По оценке специалиста-исследователя Кивимяки, наиболее серьезной угрозой для кибер-влиянию является вредоносное ПО для шантажа.

Хотя целью киберпреступности является не угроза Финляндии как обществу, а сбор денег, хуже являются программы шантажа, распространяемые преступниками, которые могут, например, помешать бесперебойной работе системы безопасности поставок. Вредоносное ПО может остановить подачу воды или помешать работе больницы. Таким образом, киберпреступники также представляют угрозу национальной безопасности.

“Вероятно, что финская компания или организация государственного управления станет жертвой вредоносного шантажа. Об информационной безопасности необходимо позаботиться на всем пути до субподрядных цепочек”, — заявил глава полиции безопасности Антти Пелтари.