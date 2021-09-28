Кадровые ротации в Кабмине могут рассмотреть на следующей неделе - Кравчук

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Верховная Рада может рассмотреть кадровые ротации в правительстве на следующей неделе. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук, передает УНН.

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Кравчук отметила, что на съезде фракции “Слуга народа”, который состоится в Трускавце, ожидается обсуждение и анализ работы министерств, в которых стоит сделать кадровые ротации. Речь идет об изменениях в 3-4 министерствах. Среди претендентов на управляющие должности могут быть депутаты “Слуг народа”.

По ее словам, после этого обсуждения, будет запущен официальный процесс, и на пленарной неделе с 5 октября кадровые изменения уже могут быть на голосовании в Верховной Раде.

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“Я не исключаю что среди претендентов на посты в министерствах могут быть действующие коллеги нашей фракции, которые могут перейти работать в исполнительную власть... Поэтому, я не исключаю, что на пленарной неделе, которая будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале”, — отметила Кравчук.

Добавим

О возможных кадровых ротациях в правительстве говорят с начала сентября.

Так, сообщалось, что министр юстиции Денис Малюська доработает на посту до конца сентября. Однако, Малюська опроверг слухи о своей отставке.

Свое место по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского в сентябре также покинет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Кроме того, ранее народный депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк подтвердил слухи о том, что осенью отставка министра обороны Андрея Тарана.

В последнее время идет речь об отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова. Отмечалось, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за его отставку.

Также ходили слухи о возможной смене Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчук, который является более лояльной к Президенту фигурой.

Сам председатель парламента заявил, что он “не станет держаться за должность”, если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году “слуг народа” вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.

В то же время, народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко в комментарии УНН рассказал, что “Слуги народа” на данный момент не собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Этот вопрос не будет подниматься до конца следующей недели.