Кремль заявил, что Украина якобы "препятствует проведению нормандского саммита" до ухода Меркель с должности

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Россия “была бы не против провести саммит в нормандском формате” до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, но Украина якобы “этому препятствует”. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Нам известно, что действительно такое пожелание (провести саммит до ухода Меркель) с разных сторон высказывалось, и, действительно, это было бы хорошо. Но здесь очень важно, что провести саммит ради саммита нет никакого смысла. Он должен быть подготовлен”, — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, существует ли риск, что саммит до ухода Меркель так и не состоится, Песков сказал: “Да, такой риск есть, конечно. Всем бы хотелось провести его как можно раньше. В целом понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать”.

Представитель Кремля решил заявить, что проведение саммита представляется особенно важным в условиях дефицита результатов ранее достигнутых договоренностей. “Подготовкой этого саммита возможного и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и МИД четырех стран, и политсоветники, но пока похвастаться особыми результатами мы не можем”, — добавил Песков.

Контекст

На выборах в Германии — первых после эпохи Меркель — победили социал-демократы. Но определят будущее страны либералы и “Зеленые”, которые считаются максимально лояльной в отношении Украина политической силой ФРГ. При этом существует вероятность пребывания Ангелы Меркель в качестве исполняющей обязанности канцлера до формирования новой коалиции.

Согласно конституции ФРГ, Бундестаг в новом составе должен собраться в течение 30 дней после голосования. Полномочия канцлера заканчиваются именно с первым заседанием нового легислатурного периода, но лишь формально. Уходящий канцлер официально становится исполняющим обязанности, но фактически сохраняет все полномочия. Это означает, что теоретически Меркель еще может выступить с обращением к депутатам следующего созыва.

Новый канцлер вступает в должность после получения верительной грамоты от президента. Это происходит уже после того, как партии завершат коалиционные переговоры. Четыре года назад на такие переговоры ушло 172 дня, это стало рекордным показателем.

Отметим, что в августе Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с российским визави Владимиром Путиным заявила, что нормандский формат — единственный политический формат, который имеется для обсуждения спорных тем касательно вооруженного конфликта на востоке Украины, и в нем наблюдается застой.