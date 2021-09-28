У Терехова определились с победителем 60-миллионого тендера до завершения аукциона в Prozorro

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Харьковский городской совет планирует потратить 64 млн грн на реконструкцию Ново-Бульварского сквера, работы по ремонту на котором начались за два месяца до объявления тендера. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, передает УНН.

Детали

21 сентября Управление экологии и благоустройства Харьковского горсовета объявило закупку на 64,2 млн грн по восстановлению элементов благоустройства Ново-Баварского сквера.



Аукцион должен состояться 8 октября.

“Согласно тендерной документации, подрядчик проведет земельные работы, демонтаж устаревших конструкций, в том числе светильники, столбы, металлические опоры, дренажные трубы и заменит их на новые.

На территории сквера проложат тротуары, посеют газон, установят детские площадки, качели, песочницы, домик-беседку, карусель и спортивные снаряды”, — говорится в сообщении.

Примечательно, что работы по ремонту сквера начались несколько месяцев назад. 23 июля городские власти сообщили о старте реконструкции сквера и начале демонтажных работ.

Более того, демонтажные работы, которые проводили в июле 2021 года, входят в техническое задание будущего договора ремонта.

Таким образом, работы по ремонту стартовали примерно за три месяца, как подпишут сам договор на ремонт сквера.

“Последний раз ремонт этого сквера делали в 2013-2014 году (открыли после ремонта на День города в 2014 году).

По данным СМИ, предыдущий капитальный ремонт этого сквера стоил почти 20 млн. грн”, — информируют в Харьковском антикоррупционном центре.

Ранее

В ХАЦ сообщили, что адвокат директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, вице-мэра Харькова Семена Сироты — Юлия Плетнева приобретет часть местной достопримечательности архитектуры. Речь идет о нежилых помещениях технического этажа общей площадью 326,4 кв. м по ул. Полтавский Шлях, 46. Аукцион по продаже помещений состоялся через “Прозоро.Продажи”.

Стартовая цена аукциона была 585,4 тыс. грн. Единственным конкурентом Плетневой был Андрей Тищенко, который предложил за помещение их стартовую цену. В свою очередь, Плетнева предложила выкупить помещения за 591 тыс. грн, или по стоимости 1 тыс. 793 грн. за кв. м.