Газовый контракт Венгрии и России: министр энергетики Украины проводит встречу с еврокомиссаром

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сегодня проводит встречу с главой Министерства энергетики Украины на фоне подписания газового контракта Венгрии с Газпромом. Информацию об этом УНН подтвердили в ЕК.

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“Мы можем подтвердить, что сегодня уполномоченный по вопросам энергетики Кадри Симсон встречается с министром энергетики Украины Германом Галущенко”, — сообщили в пресслужбе Еврокомиссии.

Детали

На брифинге во вторник представитель ЕК Тим Макфи заявил, что встреча, по его данным, “уже происходит”.

Контекст

Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.



Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева из-за долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.



Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.