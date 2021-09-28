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Газовый контракт Венгрии и России: министр энергетики Украины проводит встречу с еврокомиссаром

Газовый контракт Венгрии и России: министр энергетики Украины проводит встречу с еврокомиссаром

Герман Галущенко

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сегодня проводит встречу с главой Министерства энергетики Украины на фоне подписания газового контракта Венгрии с Газпромом. Информацию об этом УНН подтвердили в ЕК.

Цитата

“Мы можем подтвердить, что сегодня уполномоченный по вопросам энергетики Кадри Симсон встречается с министром энергетики Украины Германом Галущенко”, — сообщили в пресслужбе Еврокомиссии.

Детали

На брифинге во вторник представитель ЕК Тим Макфи заявил, что встреча, по его данным, “уже происходит”.

Контекст

Венгрия подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Венгрия жестко отреагировала на критику официального Киева из-за долгосрочного контракта с российской компанией “Газпром”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Венгрия
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