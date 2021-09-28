Судьей ЕСПЧ от России избрали Михаила Лобова. Украинская делегация в выборах не участвовала

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Судьей Европейского суда по правам человека от Российской Федерация избрали Михаила Лобова. Об этом в своем Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

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В частности, Гончаренко отметил, что украинская делегация участия в выборах судьи от РФ не брала.

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27 сентября, в Страсбурге в очно-дистанционном форме стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.



В середине месяца стало известно, что на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы поступил запрос на проведение дебатов относительно политического преследования коренных народов во временно оккупированном Крыму со стороны России.



Ранее член украинской делегации в ПАСЕ, депутат ВР Рустем Умеров сообщал, что Украина подала запрос на проведение дебатов на тему “Политические преследования коренных народов в Крыму Российской Федерацией”. Этот запрос был отправлен после новой волны обысков, задержаний и арестов крымских татар на полуострове.