Выездное заседание в Трускавце: "слуги народа" планируют провести встречу с "силовым блоком"

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Во время заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце планируется сессия с силовиками, среди которых Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский и директор НАБУ Артем Сытник. Об этом журналисту УНН рассказал народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко.

Детали

Устенко подтвердил, что на повестке дня планируется - сессия с силовиками, в которой должен принять участие министр внутренних дел Денис Монастырский, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

На вопрос, запланирован ли отчет правительства в исполнении премьер-министра Дениса Шмыгаля, Устенко ответил: "Скорее всего короткий".

Дополнение

"Слуги народа" соберутся с 1 по 3 октября в Трускавце для обсуждения итогов работы фракции за 2 года, а также поднимут ряд важных вопросов, среди которых будут кадровые ротации.

Алексей Устенко ранее сообщал, что народные депутаты фракции "Слуга народа" сами оплачивают свое проживание в гостиницах во время съезда в Трускавце.

Народные депутаты будут проживать в гостинице "Миротель", где стоимость номеров варьируется от 3900 грн за ночь (номер класса стандарт) до 20900 грн (президентский номер).

Кроме того, некоторые депутаты разместятся в отеле "Лесная песня", где стоимость номера класса "стандарт" стартует от 2600 на одного человека.

Сама встреча депутатов состоится в отеле Rixos.