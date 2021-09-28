Для нас российский газ - вариант №1: Сийярто в ПАСЕ высказался о новом контракте и реакции Украины

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Другого выхода, кроме как закупка газа в больших объемах из России, у стран центральной Европы нет. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопросы парламентариев в ПАСЕ, передает УНН.

Цитата

“Когда дело доходит до газового контракта, вы знаете, что в центральной части Европы поставка энергии является вопросом национальной безопасности. Мы используем газ, как его используют по всей Европе”, — заявил Сийярто.

“А учитывая региональную инфраструктурную реальность, другого выхода, кроме как закупка газа в больших объемах из России, нет. Потому что говорить о диверсификации — это очень красиво и умно. Но поскольку газ должен доставляться по трубопроводу, а у вас нет трубопровода в другом направлении, то вы и не сможете его оттуда купить. Так что для нас, жителей Центральной Европы, российский газ — вариант № 1. И мы подписали газовый контракт на 15 лет, и мы отвергаем любые попытки посягнуть на наш суверенитет”, — добавил министр.

Детали

Венгр подчеркнул, что это суверенное право Будапешта подписывать контракты на поставку энергии “с кем мы хотим”.

“И атаки на страну только потому, что это гарантирует, что дома и квартиры венгерских граждан будут отапливаться, а промышленность будет работать — это неприемлемо”, — добавил он.

Сийярто отметил, что Венгрия не будет сокращать попытки улучшить двусторонние отношения с Украиной.

“Но такие шаги, нападки на нас в Еврокомиссии из-за обеспечения безопасности наших энергоресурсов, — это уже слишком”, — подчеркнул он.

Контекст

Венгрия накануне подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Венгрия жестко отреагировала на критику. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.