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Для нас российский газ - вариант №1: Сийярто в ПАСЕ высказался о новом контракте и реакции Украины

Для нас российский газ - вариант №1: Сийярто в ПАСЕ высказался о новом контракте и реакции Украины

Петер Сийярто

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Другого выхода, кроме как закупка газа в больших объемах из России, у стран центральной Европы нет. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отвечая на вопросы парламентариев в ПАСЕ, передает УНН.

Цитата

“Когда дело доходит до газового контракта, вы знаете, что в центральной части Европы поставка энергии является вопросом национальной безопасности. Мы используем газ, как его используют по всей Европе”, — заявил Сийярто.

“А учитывая региональную инфраструктурную реальность, другого выхода, кроме как закупка газа в больших объемах из России, нет. Потому что говорить о диверсификации — это очень красиво и умно. Но поскольку газ должен доставляться по трубопроводу, а у вас нет трубопровода в другом направлении, то вы и не сможете его оттуда купить. Так что для нас, жителей Центральной Европы, российский газ — вариант № 1. И мы подписали газовый контракт на 15 лет, и мы отвергаем любые попытки посягнуть на наш суверенитет”, — добавил министр.

Детали

Венгр подчеркнул, что это суверенное право Будапешта подписывать контракты на поставку энергии “с кем мы хотим”.
“И атаки на страну только потому, что это гарантирует, что дома и квартиры венгерских граждан будут отапливаться, а промышленность будет работать — это неприемлемо”, — добавил он.

Сийярто отметил, что Венгрия не будет сокращать попытки улучшить двусторонние отношения с Украиной.

“Но такие шаги, нападки на нас в Еврокомиссии из-за обеспечения безопасности наших энергоресурсов, — это уже слишком”, — подчеркнул он.

Контекст

Венгрия накануне подписала долгосрочный контракт с российской компанией “Газпром” на поставку газа в обход Украины.

В Украине заявили, что таким решением удивлены и разочарованы. МИД Украины сообщил, что инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества на более поздний срок. Украинская сторона также обратится к Еврокомиссии по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

Венгрия жестко отреагировала на критику. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела государства.

Стороны обменялись вызовами послов друг друга во внешнеполитические ведомства.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия
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