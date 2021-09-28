Разумков предложил Зеленскому наложить вето на закон об олигархах
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на закон об олигархах. Это является одним из вариантов решения правовой коллизии в законопроекте, который был проголосован с тремя взаимопротиворечащими поправками, сообщил спикер в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
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“Это можно исправить следующим образом: или это может быть вето президента, возврат (законопроекта) в Верховную Раду с предложениями. Тем более, что президент является автором этого законопроекту. Или закон может быть подписан, и после этого можно будет вносить изменения в этот закон”, — сказал Разумков.
“В связи с тем, что была применена непонятная процедура, потому что объединили статьи регламента, которые между собой не сочетаются, которые противоречат другим статьям регламента ВР. Я глубоко убежден, что депутатов намеренно ввели в заблуждение потому, что те, кто предложил эту процедуру — сами за нее проголосовали. Я имею в виду Руслана Стефанчука и Федора Вениславского. После этого будут последствия. Сейчас уже написано от представителей оппозиции заявления в ГБР и Генпрокуратуру. Это также тормозит процесс”, — рассказал глава парламента.
Что предшествовало
Ранее представитель Президента в Конституционном суде, народный депутат Федор Вениславский заявил, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли. Вениславский ожидает, что к концу следующей недели спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подпишет закон и документ будет передан на подпись Президенту.
Добавим
Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!” ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.
А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за правовой коллизии, которая образовалась. Речь о том, что учли одновременно 3 (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу.
По словам Вениславского, комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Раде переголосовать статью 5 закона “об олигархах” из-за правовой коллизии, возникшей в результате голосования.
Добавим, что между председателем Рады Дмитрием Разумковым, и “слугами народа” в последнее время происходит конфликт. В частности, сначала ходили слухи о его возможной отставке.
СМИ сообщали, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за отставку Разумкова.
Также ходили слухи о возможной смене председателя Верховной Рады с Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой.
Сам председатель парламента заявил, что он “не станет держаться за должность”, если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году “слуг народа” вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.
Первый заместитель главы президентской фракции “Слуги народа” в парламенте, председатель одноименной партии Александр Корниенко заявил, что в настоящее время между ним и председателем Верховной Рады чисто “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”.
Корниенко считает, что действия Разумкова касательно “слуг народа” “не является командными”.
В то же время, народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко в комментарии УНН рассказал, что “Слуги народа” пока не собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Это вопрос не будет нарушаться до конца следующей недели.