Разумков предложил Зеленскому наложить вето на закон об олигархах

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на закон об олигархах. Это является одним из вариантов решения правовой коллизии в законопроекте, который был проголосован с тремя взаимопротиворечащими поправками, сообщил спикер в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

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“Это можно исправить следующим образом: или это может быть вето президента, возврат (законопроекта) в Верховную Раду с предложениями. Тем более, что президент является автором этого законопроекту. Или закон может быть подписан, и после этого можно будет вносить изменения в этот закон”, — сказал Разумков.

“В связи с тем, что была применена непонятная процедура, потому что объединили статьи регламента, которые между собой не сочетаются, которые противоречат другим статьям регламента ВР. Я глубоко убежден, что депутатов намеренно ввели в заблуждение потому, что те, кто предложил эту процедуру — сами за нее проголосовали. Я имею в виду Руслана Стефанчука и Федора Вениславского. После этого будут последствия. Сейчас уже написано от представителей оппозиции заявления в ГБР и Генпрокуратуру. Это также тормозит процесс”, — рассказал глава парламента.

Что предшествовало

Ранее представитель Президента в Конституционном суде, народный депутат Федор Вениславский заявил, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли. Вениславский ожидает, что к концу следующей недели спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подпишет закон и документ будет передан на подпись Президенту.