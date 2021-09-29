Главу ГМС Соколюка уволили сразу после появления информации о возможных хищениях

КИЕВ. 29 сентября. УНН. На сегодняшнем заседании Кабинета министров с должности был уволен с занимаемой должности председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, сообщает УНН.

Детали

Принятие такого решения произошло оперативно на фоне появления информации о возможных злоупотреблениях в ведомстве: УНН сообщал, что в кабинете Соколюка и у его заместителей прошли обыски. Сотрудник НАБУ проводили указанные следственные действия в рамках расследования уголовного производства по подозрению в хищениях государственных средств на строительстве нового офиса ГМС в Киеве по улице Павловской.

В НАБУ информацию пока не комментируют, но кадровое решение по Соколюку дает основания считать, что дело расследуется, а также, что новое руководство МВД во главе с Денисом Монастырским решило проводить политику "нулевой толерантности" к проявлениям коррупции в ведомстве, что вполне соответствует запросам общества.

Добавим, что решением Кабмина временное исполнение обязанностей председателя возложено на первого заместителя председателя ГМС Наталью Науменко.

Напомним

Соколюк возглавлял ГМС с января 2015 года. За период его руководства ГМС не раз становилась объектом внимания журналистов-расследователей и правоохранителей.

Наибольшего внимания и огласки получило дело бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой, которую подозревают в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды. Пимахову, дело которой недавно было передано на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда, подозревают в организации противоправного оформления видов на жительство и гражданства Украины для иностранцев.