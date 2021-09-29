Правительство утвердило численность осеннего призыва

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил, что более 13,5 тысячи граждан подлежат призыву в армию в октябре-декабре 2021 года, передает корреспондент УНН.

Детали

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Так, призыву на срочную военную службу подлежат всего 13 575 человек, в том числе, в частности, в Вооруженные силы - 6 500 человек, Национальную гвардию - 4 775 человек, Госпогранслужбу - 1 700 человек. Объем расходов на одного призывника - 4633 грн 13 коп.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году, призывники не будут служить на Донбассе.

Позже Кабинет министров внес изменения в положение о подготовке и проведении призыва и принятии призывников на военную службу по контракту.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке от призыва некоторых категорий граждан.