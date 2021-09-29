Правительство утвердило "дорожную карту" по деоккупации Крыма

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины в среду утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, сообщает УНН.

Цитата:

"Правительство утвердило Стратегию деоккупации Крыма. Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, "Крымская платформа" - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - написал Премьер в Telegram-канале.

Добавим

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, им предлагается утвердить план мероприятий по реализации стратегии, имеющей целью, в частности:

восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, обеспечение государственного суверенитета Украины;

обеспечение национального единства, стойкости и сплоченности украинского общества и государства Украина;

прекращение использования временно оккупированной территории для деятельности, угрожающей национальной безопасности Украины и/или направленной на подрыв международной безопасности и мира.

Авторы документа считают, что его принятие создаст предпосылки для эффективного и последовательного противодействия легитимизации Российской Федерацией попытки аннексии временно оккупированной территории и ее интеграции в частности в правовое и политическое, информационное пространство РФ.

Стратегия, среди прочего, предусматривает создание специализированного государственного учреждения "Украинский национальный центр развития мира" для сбора доказательной базы нарушений прав, связанных с временной оккупацией и вооруженной агрессией РФ.

Что было ранее

В марте Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации Крыма.

Этот документ определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.