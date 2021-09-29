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Кабмин выделил дополнительные более 200 млн грн на доплаты медикам, борющимся с COVID-19

Кабмин выделил дополнительные более 200 млн грн на доплаты медикам, борющимся с COVID-19

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины выделил дополнительные более 200 млн грн на доплаты работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые имеют непосредственное отношение к борьбе с COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, сообщает УНН.

Цитата

“Правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты медикам, борющимся с COVID-19”, — написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, во время заседания правительства поддержали решение о выделении дополнительных доплат медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, имеющим непосредственное отношение к борьбе с COVID-19.

Добавим, что сумма до 31 декабря 2021 года составляет 204 960 тыс. грн (из них оплата труда — 168 000 тыс. грн).

Дополнение

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов в конце лета сообщал, что общий долг перед Славянской центральной районной больницей со стороны НСЗУ составляет более 8 млн грн.

Украинские медицинские работники продолжают жаловаться на невыплаты заработных плат, учитывая “ковидные” доплаты. К примеру, 13 августа медики Сосновской городской больницы объявили голодовку из-за того, что всему трудовому коллективу не выплачивали зарплаты с апреля этого года.

О проблеме задолженностей также отмечали медики из разных уголков страны.

В сентябре медики заявляли, что на фоне всплеска COVID-19 НСЗУ продолжает игнорировать выплаты “ковидных” пакетов больницам.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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