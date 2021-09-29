Никаких причин для отмены безвизового режима Украины с ЕС нету и не может быть - МИД

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС, никаких причин для такого решения нет и быть не может. Об этом в комментарии УНН сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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“Вопрос безвизова время от времени всплывает как в европейском, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нету и не может быть”, — заявил представитель.

Детали

Дипломат напомнил, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украины.

Анализировались 2020 год и первая половина 2021 года. Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима.

“Конечно, там были и рекомендации продолжить „домашнюю работу“ для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства”, — отметил Николенко.

В то же время, сообщил он, МИД уже предложило отдельным странам-членам ЕС и Европейской Комиссии провести консультации, чтобы “разъяснить отдельные положения украинского законодательства”.

“Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся уже в ближайшее время”, — сказал он.

Также по данным дипломата, Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где проинформирует европейских партнеров о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

“Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии как одним из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза происходит на должном уровне”, — добавил Николенко.

Контекст

Ранее сегодня СМИ писали о том, что незаконное проживание и необоснованные заявления о предоставлении убежища со стороны некоторых западных балканских государств, а также Молдовы, Грузии и Украины вызывают дискуссии о прекращении безвизового въезда в ЕС.



Угроза так называемого “механизма приостановления выдачи виз” сейчас активно обсуждается, сообщили журналисты.