В МВД назвали четыре направления защиты бизнеса и инвестиций

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Для обеспечения надлежащей защиты бизнеса в Украине Министерство внутренних дел планирует работать в четырех направлениях, среди которых детенизация рынков, а также противодействие рейдерству. Об этом во время совещания по вопросам защиты бизнеса и инвестиций заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.

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"Я определяю несколько направлений, о которых собственно хотел бы особенно услышать позицию бизнеса и позицию правоохранительных органов. И в том числе сказать над чем мы планируем работать. Первое направление - это детенизация рынка табака, спирта и горючего ... Второе - это противодействие рейдерству ... Третье - борьба с контрабандой, коррупцией в правоохранительной сфере. И четвертое - это борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав, подделкой торговых марок", - рассказал Монастырский.

Детали

По словам главы МВД, государственный бюджет недополучает миллиарды гривен из-за того, что большая часть рынка табака, спирта и горючего находится "в тени".

Монастырский также отметил, что перед Министерством стоит ответственность оперативного реагирования на проявления рейдерства.

Также, контрафактная продукция, по словам Монастырского, значительно влияет на неуплату налогов, и сдерживает развитие экономики предприятий.

"Все эти направления охватываются полномочиями, в частности, сферы Национальной полиции, главного следственного управления, департамента стратегических расследований. Это те лица, на которых будет возложена ответственность за то, чтобы эти месседжи воплотились в конкретных решениях, уголовных производствах, и приговорах суда", - добавил Монастырский.

В совещании принимают участие представители украинского бизнеса, правоохранители, и нардепы. В частности, председатель ВСК по вопросам защиты прав инвесторов успешно завершила рассмотрение двух обращений бизнеса, нардеп Галина Янченко, которая отметила важность диалога между легальным бизнесом и правоохранителями. Она также подчеркнула, что такой диалог стал возможным впервые за долгое время.