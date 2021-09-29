Президент ФРГ Штайнмайер прокомментировал информацию СМИ о намерении лишить Восточную Европу безвиза

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал опубликованную ранее в СМИ информацию о намерении лишить безвизового статуса с ЕС страны Балкан и Восточной Европы, в том числе Украину, и назвал информацию “фейком”, пишет УНН.

Об этом он заявил во время совместного брифинга с президенткой Республики Молдова Майей Санду, находясь с визитом в Кишиневе.

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“Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишиневе, — ред.). Я получил информацию в Берлине и Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость”, — заявил Штайнмайер.

Контекст

По информации ряда СМИ, отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочарованы из-за, как они говорят, злоупотребления безвизом. В документе упоминается о росте “правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием” со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. Ожидается, что государства-члены якобы обсудят этот вопрос 13 октября.

Как, к примеру, сообщало издание EUobserver: “Чешская Республика заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины”.

В свою очередь в МИД Украины сообщили журналисту УНН: “Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нету и не может быть”.