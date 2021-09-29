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Монастырский заявил о дальнейшей смене кадров в МВД

Монастырский заявил о дальнейшей смене кадров в МВД

Денис Монастырский

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил о том, что в министерстве продолжаются кадровые перезагрузки, которые будут сопровождаться изменением подходов. Об этом он заявил во время совещания по вопросам защиты бизнеса и инвестиций, передает корреспондент УНН.

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"Вы говорите о смене кадров - да, это действительно проблема, на самом деле. Только Национальная полиция - это 130 000 полицейских, большой недобор кадров. (...) Мы на своем уровне начали такие кадровые перезагрузки по конкретным именам. Мы это не пиарим, это то, что должен увидеть и почувствовать бизнес. Главное - это изменение подходов, которое будет следовать за сменой кадров, а не просто смена одних на других", - заявил министр.

Напомним

Сегодня, 29 сентября, с должности председателя Государственной миграционной службы было уволено Максима Соколюка. Ранее УНН сообщал, что детективы НАБУ провели обыски в кабинете Соколюка в рамках расследования хищений во время строительства нового офиса ГМС.

Соколюк возглавлял ГМС с января 2015 года. За период его руководства ГМС не раз становилась объектом внимания журналистов-расследователей и правоохранителей.

Наибольшее внимание и огласку получило дело бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой, которую подозревают в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды. Пимахову, дело которой недавно было передано на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда, подозревают в организации противоправного оформления вида на жительство и гражданства Украины для иностранцев.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина
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