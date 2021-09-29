Инициатива о создании МФО "За Одессу без Труханова" оказалась фейком: политолог объяснил, кому это могло быть выгодно

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Информация о том, что под куполом Верховной Рады идет сбор подписей нардепов за создание межфракционного депутатского объединения “За Одессу без Труханова” оказалась фейком. Об этом корреспонденту УНН признались сразу несколько народных избранников, подписи которых якобы стоят под соответствующим обращением к председателю Верховной Рады.

В частности, МФО против Труханова назвал фейком народный депутат из "Слуги народа" Богдан Кицак. Позже его поддержал и коллега по фракции Олег Марусяк, который якобы был инициатором создания МФО.

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"Информация о создании межфракционного депутатского объединения "За Одессу без Труханова" - это неправда. Я с Западной Украины, ничего не знаю о делах в Одессе. Кому было выгодно создавать этот фейк мне неизвестно", - заявил Марусяк.

Контекст

В сентябре, сначала соцсети, а затем и отдельные СМИ сообщили о якобы появлении в Верховной Раде инициативы по созданию МФО "За Одессу без Труханова". Было опубликовано якобы документ-обращение к Председателю ВР, в котором "инициаторы" указывали на процветание коррупции в Одессе. Также речь шла о том, что "мэр города (Труханов - ред.) постоянно фигурирует в расследованиях НАБУ".

Под документом якобы оставили свои подписи 11 народных депутатов, и все из фракции "Слуга народа". По мнению политолога Владимира Цыбулько, вполне вероятно, что такой "информационный вброс" был выгоден именно Офису Президента.

"Вполне вероятно, что этот фейк был запущен с Банковой. Вообще против Труханова много игр ведется. Это делают различные группы в "Слуге народа" и различные группы в Офисе Президента. Потому что Одесса - это очень привлекательный город, и они знают, что Труханов в противостоянии с частью местного бизнеса. Скорее всего, помогающие отдельные представители Офиса Президента оппонентам Труханова в противостоянии", - сказал он.

О негласном противостоянии между Офисом Президента и мэром Одессы известно уже давно. В частности, недавно Труханова "разоблачили" в саботаже "Большого строительства" президента Зеленского.

Кроме того, в отношении Труханова раздавались упреки и по "узурпации власти" в вопросах застройки города.

Напомним

Как писал УНН, в Одессе будут судить "реставраторов" дома Русова, которые получили соответствующий господряд от мэрии, но сейчас их подозревают в разрушение исторической архитектурной достопримечательности и растрате 5 млн грн из бюджета.

Кроме того, город фактически утратил само здание, так ряд его помещений принадлежит ранее близкому к Труханову бизнесмену-беглецу Руслану Тарпану. Последний же безуспешно разыскивается МВД уже более 4 лет.