Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,57 -0,0858  EUR: 31,03 -0,1429 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оператор ГТС Украины: транзит в Венгрию наиболее востребован, без него сотрудничество с игроками рынка - под вопросом
Оператор ГТС Украины: транзит в Венгрию наиболее востребован, без него сотрудничество с игроками рынка - под вопросом
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4305

В Украине появится центр по обслуживанию турецких беспилотников Bayraktar: в ОП подписали меморандум

В Украине появится центр по обслуживанию турецких беспилотников Bayraktar: в ОП подписали меморандум

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Украине построят учебно-испытательный центр для обслуживания, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Соответствующий меморандум сегодня подписали на Банковой, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Министр обороны Украины Андрей Таран, и генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского подписали меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Цитата

"Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас ... это большой реальный шаг вперед. Благодарен Президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский после подписания Меморандума.

Детали

Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построено и будет работать ряд таких центров.

По информации Министерства обороны, следующим этапом будет налаживание украинского-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступление в государственный бюджет.

Дополнение

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи "Океан" в Николаеве.

О беспилотниках Bayraktar речь шла во время визита Президента Украины в Турцию весной. В частности министры обороны Украины и Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА Bayraktar, боеприпасы, проекты в авиационной отрасли и перспективы членства Украины в НАТО.

Такое военное сотрудничество вызывает резко негативную реакцию в Российской Федерации.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.