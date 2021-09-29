В Украине появится центр по обслуживанию турецких беспилотников Bayraktar: в ОП подписали меморандум

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Украине построят учебно-испытательный центр для обслуживания, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Соответствующий меморандум сегодня подписали на Банковой, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Министр обороны Украины Андрей Таран, и генеральный директор компании Bayraktar Халук Байрактар в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского подписали меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, а также обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

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"Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас ... это большой реальный шаг вперед. Благодарен Президенту Эрдогану. Это реальная поддержка суверенитета и независимости Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский после подписания Меморандума.

Детали

Согласно документу, Bayraktar построит на землях вблизи Василькова, принадлежащих Министерству обороны Украины, центр по обслуживанию, текущему ремонту, модернизации беспилотных летательных аппаратов компании. Также в центре будет осуществляться обучение и подготовка персонала, который будет работать с этими БПЛА. Как планируется, впоследствии в Украине будет построено и будет работать ряд таких центров.

По информации Министерства обороны, следующим этапом будет налаживание украинского-турецкого производства БПЛА. Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты. Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступление в государственный бюджет.

Дополнение

В 2019 году Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan.

Генеральный директор госкомпании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря в октябре 2020 года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 в Украине и о том, что украинская армия планирует закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи "Океан" в Николаеве.

О беспилотниках Bayraktar речь шла во время визита Президента Украины в Турцию весной. В частности министры обороны Украины и Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА Bayraktar, боеприпасы, проекты в авиационной отрасли и перспективы членства Украины в НАТО.

Такое военное сотрудничество вызывает резко негативную реакцию в Российской Федерации.